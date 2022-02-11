РИАМО - 11 фев. В 2022 году капитальный ремонт проведут в уникальном доме в неоклассическом стиле на улице Арбат, 45/24, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По рамках капитального ремонта в доме проведут комплексные работы. Особое внимание уделят фасаду здания. Отремонтируют его рустовку и полуколонны, штукатурный слой во внутреннем дворе.

Проведут обновление инженерных систем - холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и электроснабжения. В том числе работы проведут на крыше, в подвале и подъездах дома.

Шестиэтажный дом на Арбате был построен в 1936 году по проекту архитектора Леонида Полякова на месте снесенной церкви Николая Чудотворца в Плотниках. Нижние этажи здания украшены полуколоннами и витринными окнами, а рустованный фасад создает эффект облицовки камнем.

Потомки Льва Толстого и Александра Пушкина получили квартиры в этом доме, а их соседями стали полярник Иван Папанин, писательница Мариэтта Шагинян, архитекторы Владимир Гельфрейх и Владимир Щуко. ​