РИАМО - 11 фев. В 2021 году организации и индивидуальные предприниматели Москвы, применяющие упрощенную систему налогообложения, перечислили в бюджет 157,2 млрд руб. Это на 39% больше, чем годом ранее, и на столько же по сравнению с 2019 годом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, его слова приводятся на сайте «Экономика Москвы».

«Упрощенная система налогообложения является одним из наиболее популярных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса. В 2020 году, несмотря на пандемию, поступления по этому виду налога сохранились на докризисном уровне, а уже в 2021 году их рост возобновился. Во многом восстановлению работы компаний способствовал комплекс мер антикризисной поддержки, принятый Правительством Москвы с начала пандемии. Он включает в себя льготы по аренде, субсидии, льготные кредиты, гранты. Некоторые меры продолжают работать и сегодня», – рассказал заместитель мэра.

Растут поступления в бюджет и от применения патентной системы налогообложения (ПСН) – популярного среди индивидуальных предпринимателей специального налогового режима.

«За 2021 год поступления от ПСН достигли 5,7 млрд руб., что на 4% больше показателя 2020 года и на столько же процентов меньше, чем в 2019 году», – отметил министр Правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

В Москве ПСН активнее всего применяют ИП, работающие в розничной торговле, перевозках, бытовых услугах и сдаче в аренду помещений, добавил Кирилл Пуртов.

С 2021 года вступили в силу изменения, которые делают патентную систему налогообложения еще более востребованной у предпринимателей. Налогоплательщикам ПСН предоставлено право уменьшать размер уплачиваемого налога на сумму страховых платежей, добровольного личного страхования, расходов по больничным листам, отмечает Департамент экономической политики Москвы.

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