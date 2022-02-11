РИАМО - 11 фев. В День всех влюбленных в Московском регионе ожидается погода без осадков, термометры покажут 0 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, характер погоды в центре Европейской части России будет определять теплая воздушная масса, которая сформировалась над Атлантикой. 14 февраля температура будет существенно выше климатической нормы, а именно на 7-8 градусов.

«Мы ожидаем в понедельник переменную облачность без осадков. В дневные часы около нуля, в ночь на вторник - минус 4 - минус 6 градусов», - сказал Синенков.

Он добавил, что атмосферное давление будет около нормы, скорость юго-западного ветра составит 3-8 м/с.