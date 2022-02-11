РИАМО - 11 фев. В Тимирязевском районе дом, который возведут в рамках программы реновации, облицуют фактурным кирпичом кофейных оттенков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Комплекс визуально разделен на блоки разных цветов — фасады облицуют плиткой с рельефной поверхностью под кирпич, уложенной под углом. Также предусмотрены корзины для кондиционеров, встроенные в общую композицию. В целом дом станет хорошим дополнением для формируемой в этом районе городской среды», — рассказал главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Дом по реновации с подземной парковкой будет построен на Дмитровском шоссе, квартал 95. Площадь здания составит порядка 16 тыс. кв. м. Помещения общественного назначения разместятся на первом этаже, часть квартир оборудуют для маломобильных жильцов. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, построят детские площадки, зону отдыха и парковочные места для автомобилей

В августе 2017 года утвердили программу реновации, благодаря которой около одного миллиона москвичей смогут улучшить жилищные условия. Для ее реализации подобрали 534 стартовые площадки. ​