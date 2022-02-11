РИАМО - 11 фев. В феврале в столице начнут испытания первого электрического речного трамвая. Планируется, что они будут курсировать круглый год, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Первые 9 речных трамваев начнут курсировать по Москве-реке грядущим летом, к 2024 году их число планируют увеличить до 21. Первый трамвай называется «Синичка» - такое название было выбрано в ходе голосования.

Летом речные трамваи будут курсировать по маршрутам Фили – Киевский вокзал, Печатники – Автозаводский мост.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил развивать экологичные виды транспорта, поэтому мы сразу решили, что речные трамвайчики будут электрическими. К тому же суда будут работать круглый год, благодаря чему пассажиры смогут выбирать более быстрый маршрут по реке даже зимой», — сказал заммэра столицы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что эти преимущества позволят сделать столичный речной транспорт одним из лучших среди мировых аналогов.

Речной трамвай оборудован 2 электродвигателями. Они будут заряжаться на остановках. Это позволит экономить время между рейсами и сохранять интервалы движения.

Длина трамвая достигает 21 м. Он рассчитан на перевозку 50 пассажиров одновременно. Работать трамвай может при температуре от минус 25 до плюс 40 градусов.