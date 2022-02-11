РИАМО - 11 фев. Победитель аукциона приобрел первое издание «Слова о полку Игореве» за 3,4 млн рублей при стартовой цене в 3 млн рублей, сообщает РЕН ТВ.

Рукопись находится в хорошем состоянии, у издания сохранился полукожаный переплет.

Как отметили в аукционном доме «Литфонд», лот имеет особую ценность, поскольку ранее книга считалась утраченной в московском пожаре 1812 года.

«Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской литературы. В эпосе рассказана история о походе русских князей на половцев в 1185 году, который закончился неудачей.