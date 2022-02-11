РИАМО - 11 фев. Наро-Фоминская городская прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением двух малолетних детей, находившихся в квартире без присмотра родителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Малыши 2021 и 2018 годов рождения находились одни в квартире в городе Апрелевке.

Сотрудники прокуратуры установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей в отношении детей.