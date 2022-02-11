РИАМО - 11 фев. Новый сервис «Подтверждение статуса действия договора Департамента городского имущества города Москвы» появился на mos.ru. С его помощью пользователи могут в режиме онлайн уточнить информацию о статусе договоров аренды или безвозмездного пользования городской недвижимостью, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Официальное письмо с подтверждением статуса правоудостоверяющего документа можно получить в течение 15 рабочих дней, то есть трех недель. Раньше такую информацию партнеры Департамента городского имущества получали через электронную приемную Правительства Москвы портала mos.ru в течение месяца.

«По инициативе мэра Москвы в столице развивается цифровая экосистема, которая делает взаимодействие Правительства Москвы и представителей бизнеса более комфортным. Город работает с большим пулом крупных арендаторов, с ними заключены сотни договоров. За год специалисты Департамента городского имущества обрабатывают более 2 тыс. запросов контрагентов о статусе договоров. Новый сервис значительно упростит процедуру получения соответствующей информации», – сказал Владимир Ефимов.

Теперь предприниматели видят актуальную информацию по договорам аренды или безвозмездного пользования в режиме реального времени. Для этого достаточно авторизоваться на mos.ru и выбрать сервис «Подтверждение статуса действия договора Департамента городского имущества города Москвы».

«Сведения о заключенных договорах уже содержатся в городских информационных системах: по запросу заявителя сервис автоматически находит нужные сведения и предоставляет их пользователю. Информацию о заявителе сервис получает самостоятельно из его личного или корпоративного кабинета, и человеку остается только указать тип договора и недвижимости. Кроме того, эта опция исключает получение информации третьими лицами. Таким образом, благодаря цифровизации узнать необходимую информацию можно за считаные секунды», – рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Номера договоров, срок действия и статус пользователь видит в режиме онлайн. Для запроса официальной справки с подтверждением статуса достаточно нажать на номер конкретного договора.

«Письмо, завизированное электронной подписью должностного лица Департамента городского имущества, появится в личном кабинете в течение 15 рабочих дней. Таким образом, срок предоставления официальной информации сократился на 1 неделю. Статус хода выполнения запроса отобразится в личном кабинете заявителя в реальном времени. Для получения копии самого договора нужно обратиться за соответствующей государственной услугой», – отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, при обращении через mos.ru физическим лицам не нужно вводить личные данные, а юридическим – название организации, ИНН, ОГРН. Вся информация появится автоматически из личного кабинета. Достаточно указать типы договора и объекта недвижимости.