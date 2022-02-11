РИАМО - 11 фев. В Подмосковье и Москве до 22 часов 12 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ярославской, Тверской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Брянской, Курской, Орловской и Белгородской областей.

11 февраля в Подмосковье и столице ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, температура превысит норму на 7-8 градусов, образуется гололедица.

12 февраля будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. Ночью будет минус 3 – минус 1 градус, днем — минус 2-0 градусов.