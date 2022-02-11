РИАМО - 11 фев. Международный олимпийский комитет подал апелляцию на решение о снятии временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой от соревнований, сообщает ТАСС.

Апелляция на решение Российского антидопингового агентства подана в Спортивный арбитражный суд. Он вынесет свой вердикт о допуске Валиевой до соревнований до 15 февраля. После этого будет принято решение о результате российских фигуристов на выступлении в командном турнире Олимпиады в Пекине.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Ранее российские фигуристы с Камилой Валиевой в составе выиграли золото в командном зачете, однако награждение перенесли из-за положительного результата допинг-теста у фигуристки.

Допинг-пробу взяли у Валиевой 25 декабря 2021 года. В образце нашли запрещенное вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от соревнований, однако она успешно опротестовала это решение.