РИАМО - 11 фев. Москва каждый год потребляет свыше 12 млн тонн продовольствия, в том числе более 1,7 млн тонн овощей, свыше 1 млн тонн мяса и мясных продуктов, более 700 тыс. тонн фруктов и ягод, 480 тыс. тонн питьевого молока и 390 тыс. тонн рыбы и рыбных продуктов. В столицу продукцию поставляют из 75 регионов РФ, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг города.

«Городские службы постоянно контролируют необходимый запас продовольствия по основным группам товаров. Сюда входит мясо, крупы, молоко, овощи, фрукты и другие позиции. Доля продуктов отечественного производства на московском рынке — 80%», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что достаточно высокий показатель доли российских продуктов в мегаполисе обеспечивается благодаря городским предприятиям и налаженному взаимодействию с производителями из регионов страны.

Партнеры столицы

Мясо и мясопродукты привозят в столицу в основном из Московской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Тульской, Тверской, Ленинградской и других областей. Молоко поставляют из Рязанской, Московской, Липецкой, Тульской, Воронежской областей и других регионов.

Основными поставщиками рыбы и рыбопродуктов в Москву являются Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Мурманская и Калининградская области, Карелия. Овощи, фрукты и ягоды жителям столицы привозят из Московской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Калужской, Белгородской, Воронежской и других областей.

Сергунина добавила, что почти с 30 регионами страны Москва заключила долгосрочные отраслевые соглашения на поставку продовольствия.

Иностранными партнерами российской столицы в этой сфере являются Белоруссия (мясо, овощи, фрукты и ягоды, молоко и молочные продукты); Фарерские острова, Чили, Китай, Турция, Аргентина и Вьетнам (рыба и рыбопродукты); Азербайджан, Иран, Узбекистан, Турция, Израиль и Египет (овощи); Индия, Таиланд, Казахстан, Камбоджа, Вьетнам, США и Италия (рис).

Поддержка производителей

Москва также является крупным производителем продовольствия для собственного потребления и экспорта. В мегаполисе действует более 3 тыс. промышленных обрабатывающих производств, на которых создано порядка 700 тыс. рабочих мест, а также 240 предприятий пищевой промышленности (более 50 тыс. рабочих мест).

«Производство пищевых продуктов в январе — ноябре 2021 года увеличилось на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Объем отгруженной продукции пищевой промышленности столицы за 11 месяцев 2021-го составил 487,5 млрд рублей, что на 14,7% больше, чем в предыдущем году», — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столица поддерживает местных производителей. Они могут получить субсидии и займы по сниженной ставке. Так, в прошлом году заключили 8 договоров о предоставлении субсидий из городского бюджета с организациями сферы пищевой промышленности на 107,6 млн рублей.

Ефимов добавил, что с 2020 года пищевым предприятиям Москвы было одобрено 5 льготных займов на общую сумму 600 млн рублей. Полученные средства они могут потратить на модернизацию производства, в том числе на внедрение ИТ-решений и развитие экспорта.

Также среди мер поддержки – присвоение предприятию статуса промкомплекса. Он обеспечивает значительное уменьшение налоговой нагрузки. На сегодняшний день его имеют 23 предприятия пищевой промышленности мегаполиса, в 2021 году им удалось сэкономить на налогах свыше 500 млн рублей.

Экспорт продовольствия

«Объемы продовольственного производства Москвы позволяют городу не только обеспечивать собственное потребление, но и поставлять существенную часть выпускаемой местной продукции на экспорт. Стабильное развитие производства продуктов питания во многом способствует совокупному развитию промышленности города и вносит значительный вклад в рост объема обрабатывающей промышленности Москвы, который по итогам 11 месяцев 2021 года составил 30,6%», — уточнил заммэра.

По данным городского департамента инвестиционной и промышленной политики, с января по ноябрь прошлого года экспорт продукции АПК мегаполиса составил 3,5 млрд долларов. Основными покупателями продукции из Москвы стали Турция, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Южная Корея, Киргизия и КНР.

В числе самых востребованных экспортных товаров были шоколадные изделия (прирост объема экспорта составил 37,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), мучные кондитерские изделия (прирост — 36,5%), мороженое (прирост — 70,2%) и безалкогольные напитки (рост в 2,3 раза).

Отпускные и закупочные цены производителей в Москве отслеживают специалисты. Данной работой занимается оперативный штаб по обеспечению продовольственной безопасности столицы. В его состав входят представители органов власти всех уровней, отраслевых объединений, предприятий торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.