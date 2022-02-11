РИАМО - 11 фев. В преддверии Дня всех влюбленных министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области провело мониторинг цен на романтический ужин на двоих в разных городских округах. Средняя цена чека по региону составляет 1,5-1,8 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

«Вместе с тем средняя цена чека варьируется как по городским округам, так и по выбранным предприятиям общественного питания», - отметили в пресс-службе.

Так, провести вечер в ресторанах Красногорска, Одинцова и Химок будет стоить влюбленным от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей. В городских округах Балашиха, Мытищи, Истра, Подольск - от 1,8 тыс. до 3 тыс. рублей.

Если влюбленные решат посетить сетевые предприятия быстрого питания, то ужин на двоих обойдется от 900 до 1,5 тыс. рублей.

Ксения Белякова