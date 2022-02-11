РИАМО - 11 фев. В пятницу в Подмосковье и столице ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, температура превысит норму на 7-8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 1 - плюс 1 градус, по области — минус 4 - плюс 1 градус.

По данным синоптиков, температура будет выше климатической нормы на 7-8 градусов. В регионе местами ожидается гололедица, на крышах зданий появятся сосульки. Днем атмосферное давление составит 742 мм рт. ст., относительная влажность воздуха — порядка 75%.

Чтобы избежать плохого самочувствия, жителям региона советуют выполнять профилактические и лечебные назначения врача.