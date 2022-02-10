РИАМО - 10 фев. Тело третьего погибшего обнаружено при разборе завалов на пожаре в поселении Внуковское новой Москвы, сообщили в ГУ МЧС России по столице.

Ранее сообщалось о 2 жертвах пожара в доме. Возгорание потушили в 21:04.

«В ходе разбора образовавшихся завалов по адресу: поселение Внуковское, поселок ДСК Мичуринец, ул. Карла Маркса, дом 26, обнаружен еще 1 погибший. Всего на пожаре погибли 3 человека», - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура контролирует ход расследования данного возгорания.

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