РИАМО - 10 фев. В 2022 году в Подмосковье были ввведены сертификаты на расселение аварийного жилого фонда. В Шатуре заявления на их получение подали более 70 переселенцев, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

В министерстве прошло совещание по теме ускорения темпов переселения из аварийного жилья в Шатуре. Председателем встречи стал первый замминистра строительного комплекса Подмосковья Константин Лапин. Также участниками встречи стали профильные заместители руководителя администрации городского округа.

Получить сертификат в Подмосковье могут жители тех домов, которые получили статус аварийных до 1 января 2017 года и вошли в госпрограмму переселения. Сертификат применяется даже в том случае, если выкупная стоимость для конкретного дома окажется меньше.

Как отметил первый заместитель главы администрации Шатуры Николай Прилуцкий, за получением сертификата обратились свыше 70 собственников аварийных помещений округа.

«До конца февраля планируется подписание первых сертификатов с гражданами, собравшими все документы», - сказал Прилуцкий.

По сертификату жители могут приобретать жилье за 83,9 тыс. рублей за кв. м. Денежные средства выплачиваются из расчета минимальной площади жилья, которая составляет 33,5 кв. м.

Средства, полученные по сертификату, можно потратить на приобретение квартиры на вторичном рынке или новостройке, а также дома без земельного участка.

Собственник может заключить договор долевого участия, договор подряда на строительство жилого дома или воспользоваться средствами для оплаты первого взноса или погашения основной суммы по ипотеке. Приобрести таким способом жилье можно в любом населенном пункте Подмосковья.

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