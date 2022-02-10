РИАМО - 10 фев. Футбольный клуб «Зенит» выиграл матч по серии пенальти у датского «Копенгагена», игра прошла в рамках Atlantic Cup, сообщается на сайте петербургской команды.

Счет на 30-й минуте матча открыл «Зенит», затем соперник сравнял его на 74-й минуте. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1.

Затем прошла серия пенальти, в ней российская команда оказалась сильнее (4:3). Встреча клубов проходила в закрытом режиме.

11 февраля «Зенит» проведет заключительную игру на своем стадионе в рамках тренировочных сборов против датского «Брондбю». Начало в 16:00.

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