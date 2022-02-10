РИАМО - 10 фев. Специалисты «Мособлпожспаса» проверили толщину льда на акваториях Московской области. Мониторинг показал, что она уменьшилась, сообщает пресс-служба учреждения.

Лед истончился, так как в регионе в течение нескольких дней наблюдается потепление. Из-за этого верхний слой льда тает, а замерзший мокрый снег образует хрупкие наслуды.

«Естественно, что общая толщина льда сейчас может быть очень обманчивой. Важно помнить, что если температура воздуха держится около нуля в течение трех дней, прочность льда снижается на 25%», – отметил начальник «Мособлпожспаса» Геннадий Пестов.

Он добавил, что во время рейдов спасатели провели профилактические беседы с любителями зимней рыбалки, им напомнили об опасности изменения структуры льда и порекомендовали не выходить на поверхность водоемов во время оттепели.

«Кроме температуры воздуха разрушительное действие на лед оказывает усиливающееся течение воды в реках, прудах, озерах, которое подтачивает его снизу. Внешне ледовая поверхность еще кажется прочной, но на самом деле рыхлая и слабая. И там, где еще вчера рыбаки без опаски бурили лунки, сегодня можно провалиться», – подчеркнул Пестов.

Если человек все же оказался на тонком льду, следует осторожно развернуться и, распределив вес на большую площадь, скользящим шагом вернуться на берег. Делать это необходимо по уже пройденному пути.

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