РИАМО - 10 фев. В лонг-лист ежегодной премии The Art Newspaper Russia попал подмосковный музей «Новый Иерусалим». Как номинант на звание музея года учреждение попадает в лонг-лист третий год подряд, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

«Новый Иерусалим» попал сразу в две номинации газеты The Art Newspaper Russia: «Музей года» и «Выставка года». По второй номинации представлена выставка «Азбука шедевра», которая проходит в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Премия The Art Newspaper Russia была создана издателем газеты в 2012 году. Она призвана выразить публичное признание достижений в сфере искусства, а также продвижение российского искусства за рубежом.

Лауреатов премии выбирают по пяти номинациям: «Выставка года», «Музей года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад». Шорт-лист будет объявлен в марте, а награждение состоится 6 апреля в Гостином дворе в Москве.

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» находится в городском округе Истра. В здании учреждения располагается свыше 10 тыс. кв. м. выставочных площадей. Уникальные исторические экспонаты можно увидеть здесь в современном пространстве, дополненном мультимедийными технологиями. Собственное фондовое собрание музея насчитывает 190 тыс. экспонатов.

До 19 июня 2022 года в «Новом Иерусалиме» проходит выставка «Азбука шедевра». В рамках проекта посетителям экспозиции представлены картины, объединенные буквами русского алфавита. Каждая из них дает начало слову, вокруг которого на полотне выстроено повествование.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>