РИАМО - 10 фев. В Раменском городском округе 11 февраля проведут мероприятие, посвященное памяти жертв авиакатастрофы рейса «Саратовских авиалиний» №703 Москва – Орск, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации муниципалитета.

Самолет Ан-148 потерпел крушение 11 февраля 2018 года. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.

На место крушения в село Степановское 11 февраля приедут родственники погибших в авиакатастрофе. В местном храме проведут панихиду по жертвам трагедии. Также состоится поминальный обед.

Родственники погибших посетят место крушения авиалайнера.

Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что причиной данной авиакатастрофы стала ошибка экипажа, который руководствовался недостоверными показаниями приборов лайнера при наборе высоты. Именно это привело к пикированию самолета и столкновению с землей. Сбой приборов случился из-за обледенения приемников воздушного давления.

Согласно отчету МАК, роковую роль сыграло сильное психоэмоциональное напряжение экипажа лайнера из-за неспособности разобраться в причинах колебаний значений скорости.

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