РИАМО - 10 фев. Собранные доказательства позволили признать начальника склада филиала «Санаторий «Марфинский» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» Минобороны России Валентину Сотникову виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Военного следственного отдела по Солнечногорскому гарнизону.

Следствие и суд установили, что с августа 2014 года по март 2019 года Сотникова фиктивно устроила своего знакомого на должность грузчика склада. Фактически мужчина не исполнял свои трудовые обязанности.

Также начальник склада присвоила начисленную на банковскую карту зарплату мужчины в размере свыше 845 тыс. рублей.

Приговором Мытищинского городского суда Сотникова признана виновной в указанных преступлениях. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года условно. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании имущественного ущерба в полном объеме.

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