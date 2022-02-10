РИАМО - 10 фев. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов столицы проследит за установлением обстоятельств пожара с двумя погибшими, который произошел в ДСК Мичуринец, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ведомство проконтролирует ход расследования обстоятельств возгорания и принятие процессуального решения по делу о пожаре.

Сообщение о возгорании в деревянном двухэтажном доме в поселении Внуковское поступило в 17:41. Дом горел на площади 120 кв. м. Пожарные смогли локализовать огонь к 19:32, а потушили его в 21:04.

На месте происшествия были обнаружены тела двух погибших.

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