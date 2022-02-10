РИАМО - 10 фев. Пожарным удалось устранить возгорание в доме в новой Москве. Жертвами пожара стали 2 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Информация о возгорании в деревянном двухэтажном доме в поселении Внуковское поступила в 17:41. Площадь пожара составила 120 кв. м.
Специалисты смогли локализовать возгорание к 19:32, а в 21:04 – полностью ликвидировать пожар.
Москвичам напомнили, что при возникновении пожара следует звонить по телефону 101.
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