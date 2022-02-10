РИАМО - 10 фев. В Центральном академическом театре Российской Армии в столице состоялась церемония закладки памятной звезды народному артисту СССР Владимиру Зельдину. Она прошла в день рождения актера, сообщает пресс-служба театра.

Участие в церемонии приняли народные артисты РФ Ольга Богданова и Артем Каминский, народная артистка РСФСР Алина Покровская, заслуженный артист России, исполняющий обязанности главного режиссера театра Андрей Бадулин, а также молодые артисты театра. Участники встречи поделились теплыми воспоминаниями, связанными с жизнью и творчеством Зельдина.

«Мы счастливы, что теперь у нас есть звезда Владимира Михайловича Зельдина – это место нашей души и нашей силы», – отметила Богданова.

Участники встречи также отметили продолжительную работу артиста на театральной сцене.

«Благодаря неустанному труду и особой жизненной закалке Владимиру Михайловичу удалось пронести через все года своей жизни молодость души и щедрость таланта, сохранить оптимизм и неизменную доброжелательность. Владимир Зельдин – единственный в мире артист, выходивший на сцену в столь почтенном возрасте», – рассказал директор департамента культуры Минобороны РФ Артем Горный.

Также на церемонии прошло награждение артиста Ильи Артамонова, ему вручили именные часы министра обороны РФ Сергея Шойгу. 7 декабря 2021 года Артамонов оказал помощь в задержании преступника в офисе «Мои документы» в столице.

«Отрадно видеть, что молодое поколение артистов с достоинством продолжает традиции театра Российской Армии; и на сцене, и в повседневной жизни им не чужды рыцарство и героизм!», – добавил Горный.

В театре «Звездная аллея» появилась в 2020 году. Ее посвятили деятелям, прославившим Театр Армии. Там уже размещены звезды народного артиста СССР Алексея Попова, народной артистки СССР Любови Добржанской и народной артистки СССР Нины Сазоновой.

Зельдин скончался 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. Его похоронили а Новодевичьем кладбище.

Владимир Зельдин родился 28 января 1915 года в городе Козлове Тамбовской губернии. Популярность пришла к нему после фильма «Свинарка и пастух» (1941 год). В фильмографии артиста насчитывается более 70 кино- и телепроектов, среди которых «Сказание о земле Сибирской», «Учитель танцев», «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня» и другие. С 1945 года он являлся артистом Театра Советской армии (ныне Театр Российской армии), где сыграл свыше 50 ролей.

Зельдин награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Дружбы и другими.

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