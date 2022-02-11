РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 фев. Жителей подмосковного Королева просят убрать машины с дорог в пятницу для уборки снега.

По словам главы города Игоря Трифонова, наиболее пристальное внимание, как и прежде, будет уделено пешеходным переходам и подходам к социальным объектам.

Жителей Королева просят освободить дороги от автомобилей, чтобы убрать обочины и парковочные карманы. В пятницу с 23:00 и до 6:00 субботы техника пройдет по четной стороне улицы Исаева и по Дворцовому проезду.

На время работы техники водителей просят перепарковать свои автомобили.