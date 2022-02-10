РИАМО - 10 фев. Вопросы заключения договоров на техобслуживание газового оборудования и безопасности при эксплуатации такого оборудования обсудили на подмосковном штабе по реализации президентского проекта «Социальная газификация», сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Заседание прошло под председательством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина в администрации Раменского округа при онлайн участии глав всех муниципалитетов. Также в ходе мероприятия обсудили вопросы межведомственного взаимодействия.

«Перед нами стоит ответственная задача обеспечить подведение газа жителям Подмосковья в 2022 году. Газ в домах жителей Подмосковья — это не только более комфортная жизнь, газ повышает капитализацию стоимости жилья», - отметила первый заместитель министра энергетики Московской области Ольга Роганова.

Важной темой остается обеспечение безопасности при эксплуатации газового оборудования. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева до конца текущего года в регионе нужно обеспечить 100% заключение договоров на техобслуживание газового оборудования в индивидуальных жилых домах.

Трагедия, которая произошла в доме деревни Райки городского округа Лосино-Петровский, подтверждает необходимость профессионального обслуживания газового оборудования. Владельцы сгоревшего жилья не заключали договор на техобслуживание ВДГО и ВКГО с «Мособлгазом».

В результате хлопка газа один человек погиб, а также пострадал сотрудник газовой службы. Его доставили в хирургическое отделение больницы. Следственные органы выясняют причину ЧП, которое привело к пожару.

Министерство энергетики Подмосковья призывает всех жителей региона заключать договор на техобслуживание газового оборудования. Это поможет сохранить жизни и имущество. Происшествие в Лосино-Петровском находится на контроле у регионального министерства энергетики.

С 2022 года в Московской области необходимо, чтобы внутридомовое и внутриквартирное обслуживание в многоквартирных жилых домах обеспечивала одна и та же специализированная организация, с которой у большинства собственников дома заключен договор техобслуживания, так как это учитывает мнение жильцов. Данный вопрос поставлен на личный контроль главам округов.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с графиком техобслуживания газового оборудования>>