РИАМО - 10 фев. Московский городской суд вынес приговор в отношении 51-летного москвича, который обвиняется в убийстве двух сотрудников милиции. Преступление было совершено в 1995 году, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Злоумышленник был признан виновным за умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах, незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

10 июля 1995 года в Булатниковском проезде между мужчиной и двумя сотрудниками вневедомственной охраны милиции произошел конфликт. Обвиняемый сел на заднее сиденье автомобиля, в котором сидели милиционеры, и выстрелил в них из пистолета. После этого мужчина скрылся с места преступления и покинул Россию по поддельному паспорту.

Как сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, столичные следователи и криминалисты совместно с сотрудниками уголовного розыска смогли 2 августа 2020 года установить местонахождение подозреваемого и задержать его. Во время следствия злоумышленник пояснил, что с 2002 по 2015 годы он отбывал наказание в исправительном учреждении на территории другого государства.

Во время предварительного расследования правоохранители провели большой объем следственных и процессуальных действий, установили и допросили новых свидетелей преступления, а также провели ряд экспертиз. Благодаря этому удалось собрать доказательства, которые полностью изобличают фигуранта в совершенном преступлении.

Суд учел позицию гособвинителя прокуратуры Москвы и приговорил злоумышленника к лишению свободы на 15 лет. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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