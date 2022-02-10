РИАМО - 10 фев. Депутаты партии «Единая Россия» в Подмосковье провели свыше 113,5 тыс. мероприятий в прошедшем году, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Итоги работы за минувший год подвели на расширенном заседании областного совета руководителей фракций «Единой России». Лучшими были признаны фракции ЕР в советах депутатов городских округов Щелково, Сергиево-Посадский, Лыткарино, Лобня, Пушкинский, Люберцы, Зарайск, Котельники, Электросталь и Реутов.

В 2021 году депутаты провели более 113,5 тыс. мероприятий. Из них свыше 7,8 тыс. прошли в очном и дистанционном формате, по их итогам были рассмотрены более 25 тыс. обращений.

«Одна из важнейших задач на этот год — реализация наказов избирателей. Это основной приоритет в работе депутатов всех уровней. Партия «Единая Россия» шла на выборы с программой, которая была сформирована на основе предложений граждан», – написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Благодаря вниманию к обращениям жителей депутатам ЕР удалось усилить свои позиции.

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