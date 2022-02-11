РИАМО - 11 фев. Сегодня отмечают Международный день женщин и девочек в науке. А любители необычных праздников могут отметить День волшебных сказок на ночь. Кроме того, в этот день 128 лет назад родился писатель Виталий Бианки.

Всемирный день больного

Этот день направлен на поддержку людей, попавших в категорию больных. Он учрежден в 1992 году по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II.

Дата была выбрана неслучайно. Именно в этот день католики отмечают День больного. Считается, что именно в этот день в местечке Лурд (Франция) много веков назад произошло явление Богоматери, которая исцелила страждущих и стала символом спасительницы больных.

Международный день женщин и девочек в науке

Этот праздник направлен на привлечение внимание в к проблеме небольшого присутствия женщин в науке. Мировое сообщество озабочено тем, что среди исследователей всего 30% женщин.

За последние 15 лет в мире отмечаются значительные успехи в данной сфере, но до сих пор женщины и девочки сталкиваются с ограничениями. Так, есть дисбаланс по половому или гендерному признаку при получении степени бакалавра, магистра и доктора.

День волшебных сказок на ночь

О происхождении этого необычного праздника ничего не известно. Но отметить его могут и взрослые, и дети, взяв в руки книгу с любимыми сказками или поставив их аудиоверсию.

Волшебная сказка на ночь призвана удивлять и поражать, убаюкивать и открывать таинственные миры.

День рождения писателя Виталия Бианки

Wikimedia

Виталий Бианки родился в 1894 году в Петербурге. Необычная фамилия досталась ему от предков-итальянцев. Отец будущего писателя был орнитологом и работал в Зоологическом музее РАН. А в квартире Бианки расположился небольшой зоопарк.

Бианки закончил факультет естественных наук в университете, а потом занимался в институте истории искусств. Первый рассказ писателя «Путешествие красноголового воробья» был опубликован в журнале «Воробей», а в 1923 году вышла его первая книжка.

Книги Бианки раскрывают мир природы и учат проникать в ее тайны. Язык у его произведений легкий и красочный, обращен непосредственно к воображению ребенка. Бианки написал свыше 300 рассказов, сказок, повестей и статей, выпустил 120 книг.​