РИАМО - 10 фев. В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в деревянном доме в поселении Внуковское ТиНАО столицы, в результате ЧП погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Информация о пожаре поступила к спасателям в 17:41. Прибывшие на место пожарные сразу приступили к тушению возгорания в двухэтажном доме на площади 120 кв. м.

Пожарным удалось локализовать возгорание к 19:32. Дальнейшая информация о происшествии уточняется.

За прошедшие сутки на территории мегаполиса произошло 20 возгораний.

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