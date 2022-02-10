РИАМО - 10 фев. Тимирязевский районный суд столицы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего москвича Евгения Манукова. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима за убийство двух 17-летних девушек и женщины в 2005 году, сообщается на сайте городской прокуратуры.

11 января 2005 года мужчина в квартире на улице Клязьменской, где жила его 17-летняя знакомая, на почве ревности и в ходе конфликта несколько раз ударил девушку ножом. Она скончалась. Также преступник убил находившуюся в квартире 17-летнюю подругу первой жертвы.

Чтобы скрыть следы преступления, Мануков положил тела в ванну, а потом зарезал и вернувшуюся домой мать одной из жертв.

Злоумышленник забрал орудие преступления и скрылся с места трагедии.

Приговор суда еще в законную силу не вступил.

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