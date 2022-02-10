РИАМО - 10 фев. Жители, бизнесмены и общественные активисты 11 февраля обсудят будущее Химкинского лесопарка в ходе предпроектного семинара, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
По итогам обсуждения мнение участников встречи о разработке концепции благоустройства будет учтено.
Обсуждение начнется в 19:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» по адресу: Химки, улица Мичурина, строение 24, корпус 1.
Химкинский лесопарк вошел в программу губернатора Подмосковья «Парки в лесу». В ближайшие 2 года по губернаторской программе 19 лесных территорий региона сделают более комфортными, безопасными и интересными для жителей и гостей Московской области.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии