РИАМО - 10 фев. Жители, бизнесмены и общественные активисты 11 февраля обсудят будущее Химкинского лесопарка в ходе предпроектного семинара, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

По итогам обсуждения мнение участников встречи о разработке концепции благоустройства будет учтено.

«Соучаствующее проектирование – это современный механизм реализации участия общественности в процессе принятия решений по изменению, реконструкции и преобразованию среды, а также один из инструментов развития местного самоуправления, который способствует формированию чувства сопричастности к месту и повышению эффективности управленческих и планировочных решений», – отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Обсуждение начнется в 19:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» по адресу: Химки, улица Мичурина, строение 24, корпус 1.

Химкинский лесопарк вошел в программу губернатора Подмосковья «Парки в лесу». В ближайшие 2 года по губернаторской программе 19 лесных территорий региона сделают более комфортными, безопасными и интересными для жителей и гостей Московской области.