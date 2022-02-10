РИАМО - 10 фев. Жителям Подмосковья напомнили о необходимости оформления гаража в собственность, им рекомендовали с данной процедурой не затягивать, сообщает пресс-служба министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.
Внимание жителей также обратили на то, что воспользоваться «гаражной амнистией» могут как владельцы гаражей, так и их наследники или покупатели.
Однако нужно убедиться в том, что гараж подходит под новый закон.
В Подмосковье проводят консультации с жителями по «гаражной амнистии»>>
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