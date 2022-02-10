РИАМО - 10 фев. Жителям Подмосковья напомнили о необходимости оформления гаража в собственность, им рекомендовали с данной процедурой не затягивать, сообщает пресс-служба министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

«Казалось бы, срок на оформление в собственность, а именно до 1 сентября 2026 года, достаточно большой. Но имеются некоторые условия, с которыми необходимо детально ознакомиться, далее собрать все документы, подать заявление, а на это потребуется, безусловно, определенное время», — сказала Наталья Адигамова.

Внимание жителей также обратили на то, что воспользоваться «гаражной амнистией» могут как владельцы гаражей, так и их наследники или покупатели.

Однако нужно убедиться в том, что гараж подходит под новый закон.

В Подмосковье проводят консультации с жителями по «гаражной амнистии»>>