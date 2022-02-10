РИАМО - 10 фев. В стационарных офисах социальной газификации более 1 тыс. жителей Подмосковья воспользовались услугой по регистрации домовладения, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».
Чтобы подключить дом к газоснабжению в рамках программы социальной газификации, необходимо, чтобы на земельном участке строение было официально зарегистрировано. Подать заявку можно в стационарных и мобильных офисах, где есть представитель подмосковного БТИ.
Помимо этого, сведения о доме должны содержаться в ЕГРН. Для регистрации необходимо подать в Росреестр технический план и декларацию, а также при необходимости документы о правах на землю.
Услугой по регистрации дома в офисах соцгазификации воспользовались 1 086 человек.
Стационарные офисы расположены в 8 городских округах Подмосковья. Прием документов и консультацию граждан проводят сотрудники «Мособлгаза», МФЦ, МОБТИ МособлЕИРЦ и министерства социального развития Подмосковья.
Около 300 тыс жителей Подмосковья получат газ в дома по соцгазификации до конца 2022 г>>
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