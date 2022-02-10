РИАМО - 10 фев. В стационарных офисах социальной газификации более 1 тыс. жителей Подмосковья воспользовались услугой по регистрации домовладения, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Чтобы подключить дом к газоснабжению в рамках программы социальной газификации, необходимо, чтобы на земельном участке строение было официально зарегистрировано. Подать заявку можно в стационарных и мобильных офисах, где есть представитель подмосковного БТИ.

Помимо этого, сведения о доме должны содержаться в ЕГРН. Для регистрации необходимо подать в Росреестр технический план и декларацию, а также при необходимости документы о правах на землю.

«Заявку в Росреестр можно подать в МФЦ. После этих процедур через 5-7 дней человек получает зарегистрированное право на объект недвижимости. Также отмечу, что в сельских населенных пунктах зарегистрированный дом дает возможность оформить и сниженный тариф на электроэнергию», – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Услугой по регистрации дома в офисах соцгазификации воспользовались 1 086 человек.

Стационарные офисы расположены в 8 городских округах Подмосковья. Прием документов и консультацию граждан проводят сотрудники «Мособлгаза», МФЦ, МОБТИ МособлЕИРЦ и министерства социального развития Подмосковья.

Около 300 тыс жителей Подмосковья получат газ в дома по соцгазификации до конца 2022 г>>