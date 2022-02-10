РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. В ходе работ по реконструкции Носовихинского шоссе в Балашихе будут возведены транспортные развязки. В 2021 году проект расширения шоссе получил положительное заключение экспертизы и все документы были направлены в правительство РФ для получения финансирования, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за год.

9 февраля в ДК «Балашиха» прошел ежегодный отчет главы муниципалитета перед жителями.

Повышение транспортной доступности - одна из важных задач для Балашихи. Через территорию округа в сутки только по основным автомагистралям проезжает более 200 тыс. автомобилей. После реконструкции Горьковского шоссе, строительства Салтыковской и Реутовской эстакад ситуация улучшилась, но по-прежнему остается тяжелой. Для ее решения правительствами РФ и Подмосковья реализуется и планируется целый ряд важных значимых проектов. Среди них и реконструкция Носовихинского шоссе.

«Эта трасса давно исчерпала пропускную способность. При проектной мощности в 15 тыс. машин в часы пик число автомобилей достигает 30 тыс.», - сказал Юров.

Он добавил, что проектом предусмотрено расширение 3 трасс до 4 полос, строительство транспортных развязок на месте прокола под железной дорогой в Кучине, на пересечении Носовихинского шоссе с шоссе Ильича и с Проектируемым проездом в Реутове.

«Реконструкция позволит существенно увеличить пропускную способность Носовихинского, Разинского и Леоновского шоссе и улучшить транспортную доступность микрорайонов, где проживает порядка 300 тыс. человек», - отметил глава округа.

Кроме того, началось строительство новой федеральной трассы М-12 Москва ‑ Нижний Новгород ‑ Казань. Она станет дублером Горьковского шоссе и заберет на себя значительную часть транзитного трафика через округ. Окончание работ запланировано на конец 2023 года.

По территории округа трасса пройдет в южной части на участке около 10 км. В рамках проекта предусмотрены съезды на Носовихинское шоссе между Купавной и Электроуглями и на хорду Лыткарино - Железнодорожный, строительство которой также началось в этом году. Также администрация прорабатывает с Росавтодором возможность организации дополнительного съезда на Новомилетское шоссе.