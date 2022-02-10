РИАМО - 10 фев. С начала 2022 года жители и гости Московской области совершили свыше 96,7 тыс. поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах «Мострансавто», проходящих в пределах Московской области, сообщает пресс-служба компании.

Самый короткий маршрут, по которому курсируют автобусы компании,— № 12 «ст. Железнодорожная — м/р Ольгино» (МАП № 11 г. Балашиха). Его протяженность в прямом направлении составляет 3,2 км, в обратном — всего 2,5 км. Общее время в пути — 14 минут. Там зафиксировано более 94,3 тыс. поездок. За 2021 год в них было реализовано свыше 652,6 тыс. трансакций.

Наиболее протяженный маршрут предприятия в пределах региона —№ 327к «Перхурово — м. Котельники» (МАП № 4 г. Раменское). Его длина составляет 192,4 км, время пути в одну сторону — от 3 часов 37 минут до 3 часов 50 минут. С начала года пассажиры совершили на маршруте свыше 2,4 тыс. поездок. А в прошлом году на нем было зафиксировано 31,3 тыс. трансакций.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в транспортных средствах предприятия по-прежнему необходимо находиться в защитной маске или респираторе.

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