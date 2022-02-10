РИАМО - 10 фев. На территории Московской области работают 146 отделений подготовки по зимним видам спорта, в них занимаются более 17,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Одним из самых востребованных в Подмосковье видов спорта являются лыжи. Более 1 млн человек катаются на лыжах в регионе каждый год. В областном парламенте уверены, что число лыжников вырастет в 2 раза, если будут созданы все условия.
«Работу по изменению законодательства в данном виде спорта Мособлдума ведет с 2019 года. Было несколько пробелов: отсутствие статуса лыжных трасс и возможности их регистрировать в Росреестре как объект. Это означало, что трассы не были защищены от любого другого использования, также невозможно было выделить деньги на их содержание», – напомнил Легков.
Он уточнил, что в 2021 году лыжные трассы были включены в перечень объектов, которые допускается размещать на землях Гослесфонда. Но пока не создан механизм постановки на кадастровый учет и регистрации таких объектов.
В Подмосковье функционируют 169 лыжных трасс в 59 городских округах. Также работают 18 горнолыжных курортов.
Еще на территории региона можно покататься на коньках на 760 катках. Из них 500 – хоккейные коробки.
В текущем году в Подмосковье пройдет свыше 100 спортивных мероприятий по зимним видам спорта.
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