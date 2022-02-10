РИАМО - 10 фев. В субботу в Московском регионе ожидается небольшой снег и до минус 3 градусов, а в воскресенье потеплеет до плюс 1 градуса, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в воскресенье ночью ожидается от минус 3 до минус 1 градуса, днем – от 0 градусов до плюс 1 градуса. Температура воздуха будет выше климатической нормы в среднем на 5-6 градусов.
«В облаках будут появляться просветы, наиболее вероятны они будут в воскресенье и в понедельник», – добавила синоптик.
До конца текущей недели и в начале следующей в Московском регионе прогнозируется аномально теплая погода. Из-за этого сугробы в Москве уменьшились с 49 до 45 см.
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