РИАМО - 10 фев. В субботу в Московском регионе ожидается небольшой снег и до минус 3 градусов, а в воскресенье потеплеет до плюс 1 градуса, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В субботу местами ожидается небольшой снег, в воскресенье – без существенных осадков. В субботу в течение суток в Москве прогнозируется от минус 3 до минус 1 градусов, по области – до минус 6 градусов», – сказала Позднякова.

По ее словам, в воскресенье ночью ожидается от минус 3 до минус 1 градуса, днем – от 0 градусов до плюс 1 градуса. Температура воздуха будет выше климатической нормы в среднем на 5-6 градусов.

«В облаках будут появляться просветы, наиболее вероятны они будут в воскресенье и в понедельник», – добавила синоптик.

До конца текущей недели и в начале следующей в Московском регионе прогнозируется аномально теплая погода. Из-за этого сугробы в Москве уменьшились с 49 до 45 см.

Аномально теплая погода задержится в Московском регионе>>