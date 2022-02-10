РИАМО - 10 фев. Метеорологи считают, что снег еще не скоро растает, но большой объем осадков благотворно влияет на природу, сообщает «Вечерняя Москва».

Дачникам напомнили, что талая вода — самая полезная. В то же время агроном Михаил Воробьев считает, что на некоторые моменты любителям загородной жизни все же стоит обратить особое внимание.

«Главная опасность для урожая на огороде — дневные оттепели и ночные заморозки, то есть перепад температур, – сказал Воробьев.

По его словам, при наличии большого количества снега верхний его слой превращается в наст — прочную корку, которая не пропускает воздух.

«Отсутствие кислорода губительно для озимых посадок. Чтобы не потерять посаженное осенью, регулярно следует разбивать этот «панцирь», – заключил специалист.

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