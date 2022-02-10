РИАМО - 10 фев. Команда из Московской области примет участие борьбе за Кубок Евразии и золото чемпионата РФ по ралли-рейдам. Соревнование стартует 10 февраля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе подмосковной команды выступают победители и призеры чемпионатов РФ, обладатели Кубка России, призеры и обладатели Кубка мира, чемпионы и призеры Европы, а также многократные участники ралли-рейда «Дакар» и «Шелковый путь».

В прошлом сезоне чемпионата России экипажи команды заняли первое и третье места в дисциплине «Ралли-рейды» в классе стандартных автомобилей.

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В 2022 году подмосковные спортсмены рассчитывают на достижение командного первого места и первого места в абсолюте на чемпионате России, Кубке Евразии и Кубке России.