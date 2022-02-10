РИАМО - 10 фев. Гол Федора Смолова принес московскому «Динамо» победу в контрольном матче с «Сочи» на сборах в Турции, сообщает РИА Новости.

Товарищеская встреча закончилась со счетом 2:1.

У «бело-голубых» забили Георгий Сулаквелидзе на 11-й минуте и Федор Смолов на 48-й. За «Сочи» на 83-й минуте забил полузащитник Егор Пруцев.

Примечательно, что для ФК «Динамо» это был второй контрольный матч за день. Ранее москвичи проиграли тбилисскому «Динамо» со счетом 0:1.

Следующую контрольную игру динамовцы проведут 13 февраля против рижского РФШ.