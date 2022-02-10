РИАМО - 10 фев. В Роспотребнадзоре рассказали, что 3-я линия омикрона BA.3 не очень сильно распространилась в мире, а в России случаев заражения ею и вовсе пока не отмечено, сообщает Газета.ru.

«На данный момент существенно активизирована работа по изучению геномов нового коронавируса, и в базе данных VGARus (российская база геномов коронавируса) быстро растет число загруженных геномных последовательностей», — сказал глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он также отметил, что из 14 тыс. геномов омикрона, которые сейчас загружены в базу, 500 относятся к линии BA.2, и ни одного — к линии BA.3.

С начала пандемии в стране выявили 13 527 845 случаев заражения коронавирусом. Победить инфекцию смогли 10 909 397, жертвами коронавируса стал 338 091 пациент.

Коллективный иммунитет в стране составляет 64,1%, первым компонентом привились 84 967 516 человек, 80 446 704 прошли полную вакцинацию.

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