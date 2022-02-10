РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Торжественное возложение цветов к памятнику Александра Пушкина прошло в Подольске в день 185-летия со дня трагической гибели писателя, сообщает администрация округа.

В сквер имени Пушкина пришли заместитель главы администрации городского округа Подольск по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот, председатель комитета по культуре и туризму администрации Борис Денисов, сотрудники Централизованной библиотечной системы города Подольска, представители учреждений культуры и образования, жители округа.

10 февраля 1837 года в возрасте 37 лет от смертельного ранения скончался гений русского языка и литературы, великий поэт и писатель, чьи произведения любят люди разных возрастов. Творчество Пушкина широко известно во всем мире.

Спрос на книги Пушкина традиционно высок. Его произведения входят в обязательную школьную программу, а родители часто начинают знакомить своих детей с литературой именно со сказок поэта.

Пушкин в Подольск не приезжал, но бывал в селе Остафьево. С его легкой руки Остафьево назвали «Русским Парнасом». Памятник поэту открыли 6 июня 1999 года к 200-летию со дня его рождения. С тех пор два раза в год в день рождения поэта и в день его кончины проходят традиционные возложения цветов к памятнику. Участники вспоминают страницы биографии Пушкина и цитируют гениальные строки из его произведений.