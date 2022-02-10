РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. В нынешнем году в Балашихе планируют осуществить передачу усадьбы Пехра-Яковлевское в управление Дирекции парков городского округа, территорию исторического памятника приведут в порядок и начнут восстанавливать, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.
9 февраля в ДК «Балашиха» прошел ежегодный отчет главы муниципалитета Сергея Юрова перед жителями. В зале присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.
В городском округе расположено 7 крупных усадебных комплексов. Самые важные и значимые из них-Горенки и Пехра-Яковлевское. Благодаря поддержке правительства региона удалось привлечь инвестора для восстановления и реставрации усадьбы Горенки. Инвестор приступил к разработке проекта, к которому привлекут историков, краеведов, после чего он будет согласован с министерствами культуры, имущества, ГУ культурного наследия региона. Использоваться здание будет как музейный комплекс.
Он добавил, что уже в текущем году планируют осуществить эту передачу.
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