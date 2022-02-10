РИАМО - 10 фев. Полицейские Подольска нашли хозяйку собаки, напавшей на бабушку с внуком в деревне Федюково, с ними проводят следственные действия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Как сообщалось ранее, в деревне Федюково Подольска на женщину и ее 3-летнего внука напала собака породы стаффордширский терьер. Мальчик был госпитализирован с укушенными ранами в медучреждение.
Она отметила, что было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Сотрудники полиции установили хозяйку собаки, а также ее знакомого, который в этот день выгуливал животное. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия.
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