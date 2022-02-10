РИАМО - 10 фев. При участии Корпорации развития Московской области в регион были привлечены 89 инвесторов. С их помощью в Подмосковье появится более 6 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Общий объем инвестиций, привлеченных новыми инвесторами, составил около 61 млрд рублей.

«Реализация этих проектов позволит создать свыше 6 тыс. рабочих мест. Инвесторы будут вести бизнес в различных сферах – логистике, фармацевтике, производстве технического оборудования, строительных, отделочных материалов и других отраслях промышленности», – заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

До конца 2022 года крупнейший в мире производитель техники для уборки и очистки Kärcher планирует запустить производство в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедове. Завод будет иметь мощность 1,5 млн единиц техники в год и станет первым в России. Первую продукцию завод выпустит до конца года. Там будет создано 350 рабочих мест.

Также было подписано допсоглашение с фармкомпанией «Авексима» о расширении сотрудничества. Ей уже предоставлен участок в ИП «Есипово». Его площадь увеличится с 20 до 33 га, а сумма инвестиций вырастет с 3 до 6,5 млрд рублей. Кроме того, число рабочих мест возрастет с 1000 до 1450, а площадь комплекса расширится со 100 тыс. до 160 тыс. кв. м.

Российская компания «СинхроТел», которая оказывает услуги техобеспечения деловых событий, создаст в ИП «Есипово» производственно-складской комплекс. Там будет производиться и храниться техоборудование и декорации для проведения деловых мероприятий. Компания вложит 600 млн рублей, для реализации проекта будет выделено более 7,6 тыс. кв. м. Там создадут 140 рабочих мест.

Свой проект производственно-складского комплекса Industrial City реализует в ИП «Есипово» холдинг «Строительный Альянс». Объект будет выполнен в формате Light Industrial. Объем инвестиций составит около 1,2 млрд рублей, число рабочих мест превысит 260.

В 2021 году показатели по числу привлеченных инвесторов, объему инвестиций и рабочим местам оказались выше аналогичных показателей в 2020 году почти в 3 раза.

«В 2022 году, учитывая сложную текущую геополитическую ситуацию, стремительное распространение пандемии, рост инфляции, мы планируем сохранить показатели 2021 года и, по возможности, их улучшить», – отметил гендиректор Корпорации развития региона Владимир Слипенькин.

Особые условия для инвесторов создадут в отдаленных территориях Подмосковья>>