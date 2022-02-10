РИАМО - 10 фев. С 15 марта 2022 года по 1 мая 2025 года на переезде через железную дорогу в районе платформы Быково Раменского городского округа ограничат движение грузового транспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Там будет идти строительство путепровода через железную дорогу.

Ограничение для грузовиков будет действовать круглосуточно на переезде между Южным проспектом и Интернациональной улицей в поселке Удельная. Запрет распространяется на все грузовики с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. На дорогах в округе установят соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.

Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании поездок в указанном районе.