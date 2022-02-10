РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Юная спортсменка из Люберец Вера Туголукова выиграла золотую медаль на первенстве России по художественной гимнастике, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Представительница спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы, член сборной команды России и Московской области Вера Туголукова заняла I место в командном зачете, 1 место в финале в упражнениях с обручем и 2 место в финале в упражнениях с мячом», - сказал Ружицкий.

В соревнованиях в Ульяновске участвовали более 180 спортсменов страны.

«От всей души поздравляю Веру и ее тренера – президента Федерации художественной гимнастики городского округа Люберцы Наталью Владимировну Соколову – с заслуженными победами! Успехов вам и только золотых пьедесталов», - добавил Ружицкий.