РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Воспитанница спортшколы Олимпийского резерва Люберец Полина Хомякова выиграла первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниоров до 20 лет, передает пресс-служба администрации городского округа.

Почти 500 участников со всей России состязались за первое место. Соревнования проходили в с 8 по 10 февраля в Челябинске.

В беге на 400 метров спортсменка выиграла с результатом 56,32 секунды. Легкоатлетка тренируется у Татьяны Ромадановой.