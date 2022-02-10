РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. В Подольске депутаты горсовета приняли решение об избрании нового главы округа 9 марта и назначили членов конкурсной комиссии, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг прошла вторая часть двухдневного 18-го заседания совета депутатов. На ней депутаты избрали большинством голосов председателем совета депутатов Подольска бывшего главу округа Николая Пестова. Он вынес на голосование вопрос об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Подольск.

В соответствии с уставом городского округа, в случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа его преемника нужно избрать советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии, не позднее чем через 6 месяцев.

«Предлагаю не затягивать с решением данного вопроса и объявить конкурс по подбору кандидатур на должность главы городского округа Подольск. Назначить проведение конкурса и избрание по его результатам главы городского округа Подольск на 9 марта текущего года в 14:00. Этим же решением предлагается утвердить текст информационного сообщения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Подольск, где указано место и время приема заявлений и документов», - сказал Пестов.

Также горсовет принял решение о назначении членов конкурсной комисси для проведения конкурса по отбору кандидатур на пост нового главы. Всего должно быть шесть членов конкурсной комиссии. Из них одну половину назначает совет депутатов, а другую губернатор Московской области.

Пестов внес предложение назначить членами конкурсной комиссии первого заместителя председателя совета депутатов округа Любовь Ушаневу, депутатов горсовета Евгения Исаева и Сергея Денисова. Депутаты его поддержали и избрали предложенных членов конкурсной комиссии.