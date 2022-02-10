РИАМО - 10 фев. На месте бывших промышленных территорий рядом с Симоновской набережной в Москве ведется масштабное строительство нового жилого района. Там появятся школы, детские сады и большой спортивный кластер, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Город ведет масштабную реконструкцию Симоновской набережной, которая соединится с Крутицкой и набережной Шагала. Формируется новая транспортная магистраль между этим районом и центром. Москвичи получат еще одну первоклассную набережную для отдыха и прогулок», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Центральное место в будущем спорткластере займет обновленный стадион «Торпедо» им. Стрельцова. Когда реконструкция будет завершена, зрители и спортсмены смогут с комфортом посещать стадион. Планируется, что на объекте будут проводиться соревнования.

Также в районе появится несколько тренировочных полей. Часть спортивной инфраструктуры работает с 2021 года.

«С прошлого года уже работает новый ФОК с залами для игровых видов спорта, бокса и борьбы. В нем занимаются дети из титулованных секций, которые исторически работали на территории «Торпедо», – заключил Собянин.

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